Второй поединок "сине-желтых" на Евро-2020 принимает Бухарест, стадион Арена Националэ. Где смотреть матч Украина – Северная Македония онлайн? Поединок показывают на платформах oll.tv и MEGOGO по подписке, а также канале "Украина". Прямая трансляция – на "Футбол 1" и "Футбол 2". Там же, начиная с 15:05, можно проследить за студией "EURO NON STOP". Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Северная Македония на "Футбол 24", стартует в 16:00. Это дуэль №5 между нашей сборной и "красными львами". Украина добывала сухие победы в обоих предыдущих официальных играх. Было это еще во времена Фоменко в рамках отбора Евро-2016.

Украина – Северная Македония: анонс и прогноз на матч Евро-2020

Те встречи хорошо помнят, в частности, Ярмоленко и Сидорчук, которые отличились ассистом и голом соответственно. Пятов, Караваев, Степаненко и Малиновский также выходили тогда против македонцев. Как и нынешний главный тренер Андрей Шевченко в 2003-04 годах, когда нам не удалось ни победить, ни забить хотя бы 1 гол непростым соперникам в двух спаррингах. Северная Македония по итогам 1 тура лучше нас только в интенсивности прессинга и единоборств. Украина креативнее во всех ключевых аспектах, хотя играла против более сильного оппонента. Хватит ли этого, чтобы прервать худшую серию поражений в истории Евро (6 подряд)? В конце концов, сегодня даже ничьи мало – устраивает только победа.

По сравнению с проигранным матчем против Нидерландов Шевченко внес две коррективы. В опорной зоне капитана Динамо Сидорчука поменял хавбек Шахтера Степаненко. Вместо травмированного же Зубкова вышел другой киевлянин – Николай Шапаренко. Интересно, что УАФ рисует схему, при которой в атакующей тройке будет играть Малиновский, а не Зинченко. Македонцы заменили только форварда Трайковски, который провалился с Австрией. С первых минут выходит хавбек Спировски. Соответственно крайне опасный полузащитник Наполи Эльмас, похоже, перейдет ближе к Пандеву в атаку.

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зинченко – Яремчук

Запасные: Пятов, Трубин, Тымчик, Соболь, Кривцов, Судаков, Сидорчук, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Довбик

Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски, Д. Велковски, Муслиу – Николов, Барди, Адеми, Спировски, Алиоски – Пандев, Эльмас