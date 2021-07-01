Пенальти - это не всегда гол. Некоторые сборные получили возможность реализовать 11-метровый, однако так и не смогли воспользоваться ею. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает команды, которые так и не смогли забить на Евро с пенальти.

Незабитый пенальти – это всегда неприятное воспоминание. Но иногда горечи ему придает тот факт, что напротив твоей команды в таблице забитых пенальти на Евро так и останется отметка "0". Интересно, что все "неудачники-пенальтисты" имели возможность забить с пенальти именно на Евро-2020.

Украина

На Евро-2020 Украина стартовала битвой против Нидерландов, в которой потерпела болезненное поражение на последних минутах. Матч против Македонии проходил лучше, хотя во втором тайме команда Шевченко несколько подсела.

Поставить точку в матче и забрать из рук фанатов валидол мог Руслан Малиновский. Арбитр назначил пенальти, исполнять который взялся хавбек Аталанты.

К сожалению, Дмитриевски выдал очередной сейв и отбил удар Руслана. Пока Украина не забила Евро ни одного пенальти, но это не помешало нам пройти в 1/4 финала турнира!

Смотри футбол и болей за нашу сборную в историческом матче 1/4 финала Евро-2020 со сборной Англии вместе с "HLIBNY DAR"! Почувствуй особенный вкус победы и уверенно шагай вперед вместе с национальным брендом, который соединил в себе аутентичные традиции и ценности Украины.

Северная Македония

Хотя свой шанс в том поединке потеряли и дебютанты континентального первенства. На старте второй половины игры опытный Пандев подставился под Караваева и заработал пенальти. Арбитр в довольно двусмысленном эпизоде принял сторону Македонии и указал на 11-метровую отметку.

К мячу подошел звездный защитник команды Алиоски. Он мощно направил мяч в правый от себя угол, но Бущан показал фантастическую реакцию и отбил удар. Правда, мяч отлетел к Алиоски, и со второй попытки тот же забил Украине. Впрочем, нулевого показателя забитых пенальти на Евро это не поправит.

Уельс

Гарет Бэйл в поединке группового этапа против Турции выдал сказочный перформанс. У звездного вингера получалось все, он просто издевался над соперниками и заслуженно получил звание лучшего игрока матча.

Гол с пенальти выглядел вполне заслуженным призом для непревзойденного валлийца. Но Гарет не воспользовался своим шансом, оставив показатель голов Уэльса на Евро с пенальти "сухим". Правда, два ассиста Бейла гарантировали команде место в плей-офф, где сборная Дании не оставила валлийцам ни единого шанса.