Отчетная контрольная игра проходит на стадионе Днепр-Арена. Где смотреть матч Украина – Северная Ирландия онлайн? Спарринг покажут на канале "Украина", платформах oll.tv и MEGOGO. Также прямая трансляция запланирована на "Футбол 1", где в 20:15 начнется "Студия LIVE". Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Северная Ирландия на "Футбол 24", стартует в 21:00. За последние 10 игр команда Шевченко добыла только одну победу, а проиграла 5 раз. "Зелено-белая армия" не впечатляет еще больше. Британцы лишь благодаря разгрому Мальты прервали 8-матчевую безвыигрышную серию (аж 6 поражений и 2 ничьи).

Украина – Северная Ирландия: анонс и прогноз на матч

"Сине-желтые" побеждали этого неуступчивого соперника усилиями Реброва и Шевченко исключительно в 90-х. После этого не обыграли Северную Ирландию трижды подряд, а на Евро-2016 вообще проиграли. Разница голов в тех 3 официальных поединках ужасает – 0:2. Украина снова не может сыграть в оптимальном составе. Наибольшие потери – Цыганков и Зинченко. Далее сборную ждет последний контрольный матч против Кипра (7 июня). А уже 13 июня старт Чемпионата Европы в противостоянии с Нидерландами.

Шевченко сделал сразу 7 изменений в стартовом составе. Свои места после ничьей с Бахрейном сохранили лишь Матвиенко, Миколенко, Шапаренко и Зубков. С первых минут выходят сразу 6 игроков киевского Динамо и 4 легионера, тогда как Шахтер представлен одним Матвиенко. В составе гостей выделяется лишь звезда Лидса Стюарт Даллас. Капитан Северной Ирландии забил 8 голов и отдал 2 ассиста в АПЛ 2020/21, в частности, оформил сенсационный победный дубль на поле Манчестер Сити. Большинство других игроков представляют 2-3 дивизионы чемпионата Англии, а также элиту Шотландии. В воротах запасной голкипер борца за выживание в АПЛ (Пиккок-Фаррелл редко выступает за Бернли), в защите еще и игрок лондонского Арсенала U-23 Баллард.

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко (к), Малиновский, Зубков – Яремчук

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл – Баллард, Кеткарт, Браун – Даллас (к), Макканн, Макнейр, Севилл, Фергюсон – МакГинн, Макгеннис