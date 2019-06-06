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Украина – Сербия: прогноз на матч отбора к Евро-2020

16:01 109 Читати українською
Украина – Сербия: прогноз на матч отбора к Евро-2020
Украина – Сербия: прогноз на матч отбора к Евро-2020 07.06.2019

Украина примет Сербию в 3-м туре отбора на Евро-2020. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Украина – Сербия пройдет 7 июня на стадионе Арена Львов. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

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Украина – Сербия прогноз букмекеров на матч отбора к Евро-2020

Эксперты букмекера William Hill незначительное преимущество отдают сборной Украины. Коэффициент на победу "сине-желтых" – 2,62, тогда как триумф Сербии оценивается в 2,87. Коэффициент на ничью – 3,00. Наиболее вероятным счетом поединка считают победу команды Шевченко 1:0 – коэффициент 6,00.

Специалисты конторы BWin примерно такого же мнения. Победа Украины оценивается в 2,60, команды Младена Крстаича – в 2,85. Ничья – 2,95. Наиболее вероятным итогом поединка называют нулевую ничью – такой результат оценивается в 6,00.

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Напомним, сборная Украины после 2-х туров лидирует в группе B. Подопечные Андрея Шевченко набрали 4 очка – ничья с Португалией и победа над Люксембургом. У Сербии 1 очко, однако балканцы сыграли только один поединок – против команды Португалии.

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