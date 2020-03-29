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Украина сегодня встретится с Россией – Зинченко сыграет против защитника Зенита на альтернативном Евро-2020

15:31 112 Читати українською
Украина сегодня встретится с Россией – Зинченко сыграет против защитника Зенита на альтернативном Евро-2020
Александр Зинченко / фото из соцсетей

В рамках 1/16 финала чемпионата Европы по FIFA 20 Александр Зинченко будет защищать честь украинского киберспорта в поединке с россиянином.

В турнире на выбывание Plan B FIFA Tournament, организованном блогом 433, профессиональные футболисты играют друг против друга в FIFA 20. Удалось собрать 32 участника – Украину представляет Александр Зинченко.

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В 1/8 финала уже пробились Бельгия (Лукаку), Сербия (Миленкович), Испания (Регилон), Северная Ирландия (Бойс), Израиль (Даббур), Германия (Лено), Румыния (Марин), Австрия (Грегорич), Чехия (Шик), Шотландия (Гилмор), Финляндия (Сойри) и Португалия (Жота). Зинченко в рамках 1/16 финала будет противостоять защитник питерского Зенита Данил Круговой (выступает в аренде за Уфу – экс-клуб Александра).

Видеотрансляция запланирована на 18:00 и доступна на "Футбол 24".

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