Сборная Украины U-16 победила сверстников из Черногории (3:1) в Турнире четырех наций. Счет и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Турнир четырех наций. 3-й тур

Черногория U-16 – Украина U-16 – 1:3

Голы: Вукое, 29, – Гапоненко, 11, Рыбак, 67, Сарычев, 86

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Юношескую сборную Украины в этом матче могла устроить только победа, чтобы занять второе место в квартете, ведь Польша уже сыграла свой третий матч и набрала 6 очков, а Черногория подходила к игре против украинской команды с 4 очками в двух турах.

Артем Гапоненко уже на 5-й минуте мог открывать счет в матче. Вторую свою попытку на 11-й минуте после подачи с левого фланга украинский игрок Порту уже использовал сполна и открыл счет в матче.

Украина контролировала ход поединка, пока на 29 минуте на ровном месте защитники не упустили простую передачу, позволив Николе Вукое выйти один на один с Глебом Удовиченко. Высокий нападающий Черногории эффектно перебросил украинского голкипера и сравнял счет, забив свой второй мяч на турнире – 1:1.

Пропущенный гол плохо повлиял на игру подопечных Голодюка и ближе к перерыву соперник перехватил инициативу в матче, заставив Удовиченко несколько раз спасать украинскую команду.

В начале второго тайма Вукое мог снова отличиться, но на этот раз Украине повезло и форвард Черногории ударил мимо ворот.

Казалось, что матч идет к ничьей, но на 67-й минуте Артем Рыбак разобрался в штрафной с соперниками после паса Рудзея и точно пробил по воротам, сделав счет в матче 2:1 в пользу Украины.

Черногорцы усиливали давление на последних минутах, но в конце концов забили именно украинцы. Кирилл Сарычев на 86-й минуте увеличил преимущество Украины и зафиксировал финальный счет – 3:1. Благодаря этой победе наша юношеская сборная заняла 2 место в группе, уступив "золото" Польше из-за поражения в очном поединке.

Напомним, что турнир в Румынии состоялся в рамках подготовки команд к квалификации на Евро в следующей возрастной категории. Уже летом подопечные экс-игрока Карпат Олега Голодюка начнут отбор на чемпионат Европы U-17.

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