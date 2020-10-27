Украина разгромила сборную Греции в квалификации к женскому Евро-2022
Представительницы "сине-желтой" команды увеличили свои шансы на выход в финальную часть европейского турнира.
Евро-2022, квалификация
Греция – Украина – 0:4
Голы: Панцулая, 5, Кравец, 29, 55, Кунина, 83
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Украинки в сверхважном матче уже на 5-й минуте праздновали взятие ворот, а до свистка на перерыв Кравец удвоила преимущество "сине-желтых".
Несмотря на статус хозяина, греческие футболистки не смогли прийти в себя после такого старта от украинок, и во втором тайме пропустили еще два безответных мяча.
Победа закрепила сборную Украины на третьем месте, отставая от Ирландии на одно очко. "Сине-желтым" в последнем поединке надо обыграть Черногорию и надеяться, что ирландки не одолеют немок.
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