Представительницы "сине-желтой" команды увеличили свои шансы на выход в финальную часть европейского турнира.

Евро-2022, квалификация

Греция – Украина – 0:4

Голы: Панцулая, 5, Кравец, 29, 55, Кунина, 83

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Украинки в сверхважном матче уже на 5-й минуте праздновали взятие ворот, а до свистка на перерыв Кравец удвоила преимущество "сине-желтых".

Несмотря на статус хозяина, греческие футболистки не смогли прийти в себя после такого старта от украинок, и во втором тайме пропустили еще два безответных мяча.

Победа закрепила сборную Украины на третьем месте, отставая от Ирландии на одно очко. "Сине-желтым" в последнем поединке надо обыграть Черногорию и надеяться, что ирландки не одолеют немок.

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