Поединок против Молдовы стал последним в серии спаррингов Украины перед Евро-2024. В матче с Германией подопечные Сергея Реброва проверили оборонительную модель с тремя защитниками, готовясь под игру с Бельгией – а с поляками проверили резервистов. Встреча в Кишиневе наконец-то должна была дать понимание, какой состав “сине-желтых” готовят в качестве основного под битву с Румынией на чемпионате Европы.

Молдова – Украина – видео голов

Украина имела и серьезную турнирную мотивацию. В случае поражения наша команда потеряла бы 8 очков в рейтинге сборных – и пропустила бы Австрию на 12 место. Между тем, представители топ-12 получат посев в первую корзину при отборе к ЧМ-2026.

Сергей Ребров немножко удивил, а с составом на Евро могут возникнуть проблемы

Схема сборной Украины оказалась ожидаемой – 4-3-3. В линии обороны обошлось без сенсаций. Миколенко попал в старт в надежде получить дополнительную нагрузку, ведь он только-только восстановился после тяжелой травмы голеностопа. К сожалению, на 25-й минуте это решение вылилось в очень тревожную историю.

Кречин в жестком подкате выбивал мяч из-под защитника Эвертона. Миколенко держался за стопу, а затем покинул поле на несколько минут. Врачи попытались заморозить место повреждения, однако сразу по возвращении Виталий выбил мяч из пределов штрафной и упал на газон, ударяя кулаком о газон от отчаяния.

Важно, что это был другой голеностоп – не тот, который фулбек травмировал в Англии весной. Возможно, там не так все и страшно. Как бы там ни было, Миколенко заменил Зинченко, что изрядно тревожит. Равноценной замены защитнику Эвертона в Украине нет, поэтому на Евро могут начаться эксперименты.

Переводить Матвиенко слева страшно, учитывая перфоманс резервных центрбеков с Польшей. Зинченко в роли фулбека – тоже рискованная история. Как и Михайличенко. Возможно, сборная перейдет на тройку защитников? Узнаем на Евро.

Относительно других позиций – неожиданным стало появление Яремчука в старте, ведь основным видели Довбыка. Похоже, на чемпионате Европы будет серьезная конкуренция за позицию центрфорварда. Кроме того, в опорной зоне ожидали увидеть Ваната, а не Степаненко.

В конце концов, следует отметить появление Шапаренко рядом с Судаковым в ролях "восьмерок". Зинченко же остался в запасе. При этом более удобную для обоих позицию левого центрального полузащитника отдали Георгию, поэтому можно быть уверенным – Украина на Евро будет ставить на левый фланг.

Неоднозначный первый тайм – хороший Яремчук, хаотичный Мудрик, высокая интенсивность и "ватокат"

Чуда не произошло – Молдова отдала инициативу и закрылась в низком блоке. Украина под руководством Сергея Реброва всегда имела проблемы с раскрытием "автобусов", а наш спарринг-партнер при этом мог надеяться на контратаки. Недооценивать наших соседей не имели права, ведь они набирали с поляками 4 очка в отборе к Евро-2024, причем забив три гола дома/

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Впрочем, первый тайм показал колоссальную разницу в классе, мотивации и возможностях команд. У Молдовы не получалось ничего, кроме отсиживания на собственной трети. При этом "автобус" дал трещину уже на 2-й минуте – а гол организовали "карпатовцы"!

Матвиенко головой далеко выбил мяч, Бабогло не смог его перехватить, а Яремчук с лету эффектно пробил в ближнюю девятку. 0:1!

Кроме результативного старта, понравился прессинг и контрпрессинг сборной Украины. Он оставался интенсивным и эффективным до самого перерыва. Подопечные Сергея Реброва очень быстро восстанавливали владение, хотя платить за это пришлось жесткими стыками.

В конце концов, следует похвалить тренерский штаб за доверие к Яремчуку. Роман демонстрировал свои лучшие качества, как в золотые времена Гента и сборной Шевченко – создавал линии передач, врывался под передачи в свободные зоны, сбрасывал под удары и стрелял сам. При этом очень хорошее действие с ним демонстрировал Цыганков.

В частности, эта парочка могла организовать второй гол уже на 19-й минуте, когда молдаван удалось поймать на контратаке. Виктор разогнал ее и запустил проникающий пас на правый край штрафной, а Яремчук пробил в ближний угол – голкипер парировал!

На 22-й же Рома откликнулся на лонгбол Миколенко, развернулся на левом краю и выкатил под удар Цыганкову метров с 17-ти. Вингер Жироны запустил мяч по воробьям. На 35-й же минуте Яремчук сбросил мяч на линию полукруга, откуда стрелял Шапаренко – точно в руки голкиперу.

В работе без мяча довольно неплохо проявлял себя Степаненко, однако его влияние на атаку было отрицательным. Украине критически не хватало открываний между линиями, а попытки запускать Мудрика ничего не приносили – кроме атаки со скидкой Яремчука. Михаил вроде и классно обыгрывался с Судаковым, убегал от всех защитников, но в завершающей фазе ничего не удавалось.

Как следствие, после агрессивного старта первого тайма сборная Украины начала "катать вату" с кучей поперечных пасов, а остротой почти и не пахло. Так бы все и завершилось со счетом 1:0, если бы на 43-й минуте Цыганков, Шапаренко и Судаков не закрутили впечатляющую комбинацию – оборону Молдовы порвали, а Витя завершил точным ударом из пределов штрафной. 2:0!

Второй тайм – добивание и финальный просмотр кадров. Довбик и Судаков провели мастер-класс за 5 минут

В раздевалке Сергей Ребров заменил Яремчука на Довбыка, поэтому говорить о каком-то недоверии к Артему смешно. Еще смешнее стало после его гола уже через три минуты после перерыва. Артем принял разрезной пас от Судакова, избежал офсайда, прикрыл мяч корпусом и прошил кипера с острого угла. 3:0!

Стоит отметить и Забарного, ведь именно его выдвижение в прессинг на чужой половине сохранило мяч для Украины в этой атаке. Ну а еще через пять минут Судаков сыграл в стеночку с Довбыком и вколотил четвертый гол.

Между этими эпизодами могли отличиться экс-"горняки". Мудрик получил проникающий пас от Шапаренко и бахнул с левого края штрафной, вратарь парировал, а потом еще и взял добивание от Конопли. Этот момент стал одним из последних во встрече.

В последние полчаса Сергей Ребров проводил ротацию кадров. Цыганков, Степаненко, Мудрик и Шапаренко покинули поле, а Ярмоленко, Бражко, Зубков и Малиновский зашли. Было интересно, но конкретики в завершающей фазе атак не прослеживалось.

Лишь в компенсированное время на правый край штрафной запустили Коноплю, однако Ефим бахнул мимо ближней штанги. А молдаване после этого напомнили о старой проблеме со стандартами – на последних секундах Бабогло едва не забил гол после навеса на дальнюю штангу. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу сборной Украины.

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