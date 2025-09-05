Молодежная сборная Украины в рамках 1-го тура отбора к Евро-2027 U-21 победила сверстников из Литвы (4:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Европы-2027 U-21. 1-й тур

Литва U-21 – Украина U-21 – 0:4

Голы: Кревсун, 69, Корнийчук, 73, Синчук, 77 (пен), Гаджиев, 90+4

Удаление: Юрйонас, 90+2 (Литва U-21)

Состав сборной Украины на первый матч отбора к Евро-2027 мог удивить невнимательных болельщиков. Суперзвезды Ротаня выросли из молодежного футбола, а на их место пришли менее известные рядовому фану игроки. В стартовом составе выделялись персоны Крапивцова (Жирона), Кревсуна (Боруссия Д) и Тутерова (Сандерленд) – а вот Степанова из Нюрнберга (ранее феерил в Байере) придержали в запасе.

Поединок с традиционно слабыми литовцами выглядел идеальным для раскачки новой команды. В принципе, подопечные Унаи Мельгосы доминировали – до перерыва они позволили провести всего 2 удара по собственным воротам. Украинцы нанесли в четыре раза больше, однако действительно опасных моментов было немного.

Первый реальный шанс забить "сине-желтые" упустили на 12-й минуте, когда Холод подал на Тутерова из глубины. Тимур пробил головой, но очень слабо. Значительно острее стал эпизод на 19-й, когда Синчук забросил в штрафную на Кревсуна – Даниил грудью пробросил себе на ход и выстрелил вторым касанием. Мимо дальней стойки!

На 44-й минуте Синчук отдал пас под подачу Крупскому. Мяч срикошетил на левый край штрафной, а там Пономаренко вколотил с лету. Опять неточно! В компенсированное же время комбинация между Синчуком, Холодом и Кревсуном завершилась ударом представителя Боруссии с линии штрафной – мяч прошел рядом с правой стойкой!

Синчук – представитель Монреаля – был одним из самых заметных персонажей на поле. Через минуту после перерыва экс-вингер Металлиста мог ассистировать Тутерову. Тимур замыкал его прострел ударом с острого угла, однако точности ему не хватило. После этого наступил затяжной отрезок без моментов сборной Украины U-21.

Литовцы даже могли забить на 59-й, когда Степановичюс обыграл Корнийчука и подал на дальнюю. Юрьонас замыкал с нескольких метров – быть бы голу, если бы Крапивцов не выполнил сейв! Этот момент стал первым и последним для хозяев. Унаи Эмери сразу после этого выпустил Степанова и Гусола (вместо Пономаренко и Тутерова).

Балтийцы довольно неплохо держались в первый час встречи, но в последней 30-минутке украинцы начали разваливать соперника. Можно сказать, что команда включила класс. На 63-й минуте Кревсун раскрутился на правом краю штрафной и пробил мимо дальнего угла, а на 65-й Степанов немного не дотянулся до навеса Синчука.

В конце концов, пошли голы. "Сине-желтые" открыли счет на 69-й минуте, когда Синчук открылся под пас Крупского на правый фланг штрафной площадки и выполнил катбек на линию. Кревсун принял пас и вторым касанием пробил под левую стойку – 0:1!

На 73-й Крупский выполнил кросс, который отскочил от Гуцола к Корнийчуку. Левый фулбек мгновенно расстрелял ворота – 0:2!

На 76-й же Синчук нарисовал пенальти, подставившись под Шлуту – и сам реализовал 11-метровый. 0:3. Разгром!

Подопечные Унаи Мельгосы не останавливались, пытаясь забить еще. Свежие Огарков и Гаджиев очень старались. В конце концов, в компенсированное время Рамик добился своего, шедевральным лонгшотом попав в дальнюю девятку – 0:4. Федор же в компенсированное время еще и в стойку попал.

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу молодежной сборной Украины! Наша команда возглавила сверхтяжелую группу с Хорватией, Венгрией и Турцией, однако они свой матч еще не сыграли.

