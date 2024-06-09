В воскресенье, 9 июня, сборная Украины провела завершающую тренировку в Польше перед вылетом в Молдову, сообщает официальный сайт УАФ.

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В вечерней сессии приняли участие все 26 игроков, заявленных на Евро-2024. Главный тренер Сергей Ребров сделал акцент на отработке игры команды во время стандартов. Также внимание было посвящено построению атаки и обороны.

Завтра утром национальная команда вылетит из Варшавы в Кишинев. На 19:00 у украинцев запланировано начало официальной тренировки на стадионе Зимбру. За 30 минут до этого Ребров и кто-то из его подопечных встретятся с представителями СМИ.

Напомним, товарищеский матч Молдова – Украина состоится во вторник, 11 июня. Начало встречи в 19:00. На следующий день сборная прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городка Висбаден.

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