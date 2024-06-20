В среду, 19 июня, сборная Украины провела закрытую тренировку, сообщает официальный сайт УАФ.

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Согласно регламенту турнира у главного тренера есть возможность сделать одну сессию без присутствия медиа – такую опцию наставник может использовать перед каждым из матчей своей команды.

В отличие от предыдущего дня, когда в игровом занятии приняли участие лишь 16 исполнителей, теперь работали все игроки. После пробежки, разминки и держания мяча в квадратах команда провела тренировку восстановительного характера (после работы в разных группах накануне).

Основное внимание было посвящено созданию и реализации голевых шансов – сборники разыгрывали комбинации в ограниченном тайминге с обязательным завершением. На первом плане стояло качество завершения атаки и оттачивание реализации голевых моментов.

В четверг, 20 июня, "сине-желтые" после завтрака автобусом отправятся в Дюссельдорф (что в 200 километрах от места расположения сборной Украины). Организаторы Евро-2024 берегут газон, который серьезно пострадал после предыдущего матча и сильного ливня. Поэтому на Дюссельдорф-Арене состоится только предматчевая пресс-конференция главного тренера Сергея Реброва и игрока Александра Зинченко (начало в 18:30 по Киеву). В свою очередь официальная тренировка сборной Украины, как и Словакии, пройдет на поле стадиона Пауля Янеса – старой арене Фортуны из Дюссельдорфа.

Напомним, дуэль со Словакией состоится в пятницу, 21 июня. Начало встречи в 16:00.

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