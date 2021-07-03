Главная команда страны под руководством Андрея Шевченко вышла на финишную прямую подготовки к матчу с "Тремя львами".

Уже сегодня, 3 июля, сборная Украины встретится с англичанами. Матч на римском Стадио Олимпико начнется в 22:00.

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Утром перед поединком "сине-желтые" под руководством тренерского штаба Андрея Шевченко провели занятие на одном из полей Центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести. Оно продолжалось 45 минут, информирует сайт УАФ.

Заметим, победитель поединка Украина – Англия 7 июля в полуфинале на лондонском Уэмбли будет играть с триумфатором пары Чехия – Дания. Матч с участием этих команд начнется сегодня в 19:00.

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