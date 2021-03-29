Национальная команда Украины начала подготовку к последнему матчу в рамках мартовских сборов.

Подопечные Андрея Шевченко провели тренировку после поединка с финнами (1:1), сообщает официальный сайт УАФ. Игроки основного состава вчерашнего матча выполняли восстановительные упражнения, остальные – приняли участие в игровых сериях.

Миколенко покинул расположение сборной Украины

Наставник "сине-желтых" начал занятие из слов, что матч против Финляндии уже надо оставить в истории и не думать об упущенных возможностях. Лидер команды Александр Зинченко попробовал себя в роли оператора, снимая фотографирование партнеров по сборной, а также брал экспресс-интервью.

Напомним, 31 марта Украина в Киеве примет сборную Казахстана, начало игры в 21:45.

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