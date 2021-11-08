Сегодня, 8 ноября, сборная Украины провела первую тренировку на сборе, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборная Украины начала сбор перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022

Вечернее занятие в поле УТК им. В. Банникова началось с обращения к футболистам Александра Петракова. После этого все игроки выполнили комплекс упражнений для разогрева мышц под руководством тренера по физической подготовке Ивана Баштового.

Затем тренеры предложили футболистам поработать в квадрате и во время игровых серий. Трое исполнителей, сыгравших вчера 90 минут в поединках за свои клубы – Николай Матвиенко, Тарас Качараба и Артем Довбык, – после выполнения беговой работы получили отдых. Тем временем остальные завершили тренировку двусторонней игрой.

На завтра запланирована утренняя тренировка на НСК Олимпийский. В 18:00 "сине-желтые" вылетят в Одессу, где разместятся в гостинице "Бристоль". Именно в Южной Пальмире подопечные Петракова 11 ноября проведут товарищеский матч с Болгарией.

"Мы с Малиновским перевернули эту страницу": Петраков – о ситуации в сборной, вызове Гармаша и состоянии Ярмоленко