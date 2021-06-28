"Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с Нидерландами. Мы сыграли хороший матч с Северной Македонией.

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Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выровняли игру, но не хватило сил. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами.

Поэтому нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы с ней вышли – команда упорно шла к этому", – цитирует Шевченко сайт УЕФА.

Напомним, Украина пока осталась единственным представителем группы С, кто еще остается на Евро-2020.

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