Сборная Словакии проиграла Украине (1:2) в матче 2-го тура Евро-2024, но ее гол оказался чрезвычайно незаурядным.

На 17-й минуте отчетного поединка словаки получили право вбросить аут неподалеку от ворот украинцев. Для таких эпизодов у них была заранее наигранная комбинация, которую они и реализовали.

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Гараслин демонстрировал, что готовится вбрасывать мяч, но передал его Ганцко, который этим маневром открыл зону для Гараслина. Лукаш получил передачу и выполнил навес на дальнюю штангу, где уже ждал Иван Шранц.

Диалог исполнителей после удачно разыгранной комбинации:

Один сказал: "Хорошо сыграно".

Другой согласился: "Люблю подобные вещи".

Один из них отметил: "Что за ассист это был?"

Другой добавил: "Очень хорошо".