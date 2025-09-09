Товарищеский турнир, 3 тур

Украина U-19 – Испания U-19 – 1:3

Голы: Попов, 13 (пен.) – Коральехо, 5, Кортес, 34, Хуан Эрнандес, 86

Украина после поражений от Англии и Нидерландов завершала турнир битвой против еще одного топа. Уже на 5 минуте Испания открыла счет. Голкипер мадридского Реала Илья Волошин эффектно вытащил удар головой после углового, но на добивании никто не думал накрывать Коральехо из Бетиса. Проблемы с выходом вперед через вратаря. Гарабажий слишком долго подстраивался под пас Волошина, который мгновенно потащил очень сильный удар испанцев. Впоследствии Илья уже сам отдал не слишком надежно, защитники подстраховали. Еще несколько добротных сейвов 18-летнего кипера.

Команда Дмитрия Михайленко сравняла довольно быстро. Пабло Мартинес из Атлетика неудачно обработал банальный поперечный пас, и Богдан Попов доказал, что прекрасный старт в Серии Б за взрослый Эмполи – не случайность. Сам заработал пенальти, сам реализовал. Украина вполне успокоила игру, разве что страдала от опасных стандартов. Однако после паузы на водопой наши юноши пропустили нелепый гол.

Трое защитников беспомощно наблюдали за контролем мяча Пако Кортеса, который принадлежит Леванте. Левый вингер сместился справа и воспользовался рикошетом от Гарабажия. Волошин был бессилен, потому что снаряд полетел совсем в другой угол. А началось все с того, что Бауманн, который этим летом променял Манчестер Юнайтед на Норвич, завозился на чужой половине. Дальше опять разрывы пошли. То справа продерутся в штрафную, то все тот же Пако Кортес едва не оформил дубль слева.

Голы обеих сборных имели большое психологическое влияние. С тем, что украинцы от этого имели разве что меньше проблем в обороне и больше смелости с мячом впереди, но больше моментов не создали до перерыва. После отдыха состоялась серия замен, но контрнаступление разогнали стартеры. Наконец хорошая темповая атака, Губенко из центра перевел в свободную зону на правый фланг, откуда Решетников вырезал на удар. К сожалению, Демьян Есин из Торино не стал джокером, пробив прямо в защитника.

Игра раскрылась. Мы пропускаем удары, но кусаем в ответ. Классная вертикальная атака. Вратарь Карпат Домчак, который вышел в перерыве, забросил на Каменского из Кривбасса. Тот воспользовался пространством и вывел на удар Кузнецова. К сожалению, форвард Ференцвароша пробил над перекладиной, хотя траектория была перспективной. А вот это уже просто прекрасно. Домчак спокойно и изысканно финтом убрал испанца, который налетал на голкипера. Еще один страж ворот Карпат рвется в Испанию? Скауты непременно заценили.

Домчак еще и второй раз был на грани предголевого паса. Снова хладнокровно разрезал линии, отдав на хавбека венгерской Кишварды Островко. Тот вывел один на один все того же Каменского, но голкипер по-хоккейному в шпагате чудом вытащил. И практически сразу же десятка молодежки Барселоны Хуан Эрнандес из-за пределов штрафной идеально попал под стойку. Домчак очередным эффектным сейвом подытожил матч с отдельными выдающимися индивидуальными перфомансами, но в целом большим разрывом между классом и качеством команд.