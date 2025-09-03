Юношеские сборные Украины и Англии провели товарищеский матч в рамках подготовительного турнира к Евро-2026 U-19. Счет и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Украина U-19 – Англия U-19 – 0:2

Голы: Мукаса, 10, Меука, 62

Юношеская сборная Украины U-19 начала свой путь на международном турнире в Испании поединком против команды Англии. Для подопечных Дмитрия Михайленко этот матч стал первым испытанием на пути подготовки к квалификации Евро-2026 U-19. Наши ребята забили после контратаки на 4 минуте, но гол отменили из-за офсайда. А дальше на поле феерили в основном звездные соперники. Со старта Украина страдала от 16-летнего Нгумохи, который уже забивает в АПЛ в составе действующего чемпиона – Ливерпуль.

Уже на 10-й минуте англичане открыли счет благодаря мощному удару Дивайна Мукасы (4 ассиста за Манчестер Сити в Юношеской ЛЧ) в верхний левый угол ворот, оставив нашего голкипера без шансов.

Divine Mukasa Scored the First goal for England U19 vs Ukraine U19#YoungLions pic.twitter.com/zSYlTWodK7 — Deggio Highlights (@DeggioHighlight) September 3, 2025

Хотя в целом Назар Домчак, который недавно дебютировал за Карпаты в УПЛ, провел неплохой тайм и даже выручил после выхода один на один.

Уже после перерыва англичане удвоили результат: на 62-й минуте 17-летний Шумайра Меука, который выиграл с Челси Лигу конференций (провел 4 матча) и также дебютировал в АПЛ, прямо из-под защитника поразил ворота украинцев – 0:2.

Shim Mheuka adds a Second #CFC #YoungLions Shumaira Mheuka scores the second for England U19 vs Ukraine U19 pic.twitter.com/Dk1gRXtbg2 — Deggio Highlights (@DeggioHighlight) September 3, 2025

После перерыва 15-летний Макс Доуман, которого Артета привлекает к матчам Арсенала в чемпионате Англии (заработал пенальти за 2 тура в текущем сезоне), выдал свой мастер-класс, в частности рулетку Зидана.

