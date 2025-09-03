Украина проиграла Англии U19 на турнире в Испании: шоу звездочек Ливерпуля, Челси и Арсенала, которые уже играют в АПЛ (ВИДЕО)
Юношеские сборные Украины и Англии провели товарищеский матч в рамках подготовительного турнира к Евро-2026 U-19. Счет и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".
Товарищеский матч
Украина U-19 – Англия U-19 – 0:2
Голы: Мукаса, 10, Меука, 62
Юношеская сборная Украины U-19 начала свой путь на международном турнире в Испании поединком против команды Англии. Для подопечных Дмитрия Михайленко этот матч стал первым испытанием на пути подготовки к квалификации Евро-2026 U-19. Наши ребята забили после контратаки на 4 минуте, но гол отменили из-за офсайда. А дальше на поле феерили в основном звездные соперники. Со старта Украина страдала от 16-летнего Нгумохи, который уже забивает в АПЛ в составе действующего чемпиона – Ливерпуль.
Уже на 10-й минуте англичане открыли счет благодаря мощному удару Дивайна Мукасы (4 ассиста за Манчестер Сити в Юношеской ЛЧ) в верхний левый угол ворот, оставив нашего голкипера без шансов.
Хотя в целом Назар Домчак, который недавно дебютировал за Карпаты в УПЛ, провел неплохой тайм и даже выручил после выхода один на один.
Уже после перерыва англичане удвоили результат: на 62-й минуте 17-летний Шумайра Меука, который выиграл с Челси Лигу конференций (провел 4 матча) и также дебютировал в АПЛ, прямо из-под защитника поразил ворота украинцев – 0:2.
После перерыва 15-летний Макс Доуман, которого Артета привлекает к матчам Арсенала в чемпионате Англии (заработал пенальти за 2 тура в текущем сезоне), выдал свой мастер-класс, в частности рулетку Зидана.
