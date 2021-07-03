Сборная Украины никак не может уберечь свои ворота "сухими" в матчах чемпионатов Европы.

Для нашей национальной команды это третье континентальное первенство. В 2012-м и 2016-м Украина вылетела после группового этапа, а в этом году уже добралась до четвертьфинала турнира.

Украина – Англия – видео голов – Кейн и Магуайр устраивают разгром

Для "сине-желтых" эти три турнира объединяет печальная традиция – команда за 11 матчей так и не смогла провести ни одной игры без пропущенных мячей. Второй гол Харри Кейна стал уже 17-м пропущенным нашей сборной.

Кроме того, историческим стал первый мяч капитана сборной Англии. Кейн открыл счет уже на 4-й минуте. Это самый быстрый пропущенный мяч Украины на чемпионатах Европы. До этого антирекордом был мяч Шкодрана Мустафи на 19-й минуте.