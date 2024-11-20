"В первом тайме мы не подошли должным образом. Это был тяжелый матч, Во втором тайме мы сделали все, чтобы вернуть результат, но нам не удалось.

Албания – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча Лиги наций

Первый гол подбил наш боевой дух, потом после второго стало очень тяжело. Украина продемонстрировала большое качество. Тренер нас очень мотивировал, мы сделали все, чтобы вернуть результат, но, к сожалению, нам не удалось забить сравнительный гол", – цитирует Ходжу Telegrafi

Напомним, что Албания проиграла Украине в решающем матче. В итоге команда Сильвинью заняла четвертое место, а "сине-желтые" финишировали на второй строчке.

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