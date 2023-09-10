Несмотря на огромный потенциал Англии, Украина смогла сдержать одного из главных фаворитов Евро-2024, расписав ничью 1:1. На гол Зинченко результативно ответил Кайл Уокер, который впервые забил за 12 лет в сборной.

Также защитник Ман Сити "съел" Михаила Мудрика, который так ничего и не продемонстрировал против грозного соперника. Вингера Челси еще и прибили фанаты Англии, когда Михаил уже покинул пределы поля. Главными героями же сборной Украины стал рыжий дуэт Конопли и Цыганкова, которые создали гол Зинченко благодаря комбинации на правом фланге. Больше обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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