"Это был важный матч. Могли бы оформить в первом тайме более комфортное преимущество, но главное было сделано. После перерыва страдали, потому что первая часть игры забрала много сил, поскольку мы продвигались высоко вперед. Но у нас был баланс.

Наша игра очень энергозатратная, наши нападающие много бегают. Украина прилагала меньше усилий, играя низким блоком. Мы всегда можем добавить, но в первом тайме мы действовали последовательно. Во втором – не сбавили обороты и лучше завершили игру. Это все еще молодая команда, которой нужно набраться опыта.

Олисе – великолепен. Дуэт Коне-Чуамени был очень эффективным. Он позволил нам сохранить хороший баланс в обороне. У нас было много качественных комбинаций.

Насчет прессинга, да, это не единичный случай. Большинство игроков делают это на клубном уровне, но это требует реакции. Мы не можем делать это постоянно, потому что это требует больших затрат энергии. Мы не можем оставаться в центре поля. Намерения есть. Мы делали это в марте и июне. Мы хотим восстановиться на высоком уровне, это интересно. Но поскольку игроки не в лучшей форме, что вполне нормально, сложно продержаться 90 минут", – цитирует Дешама Le Parisien.

Франция победила Украину благодаря голам Олисе и Мбаппе. В следующем раунде "синие" сыграют против Исландии.

