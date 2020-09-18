Украина продолжает борьбу за места в еврокубках на следующие сезоны.

Победы Динамо над Аз в ЛЧ и Колоса над Арисом в ЛЕ подарили Украине по 1,5 очка. Также Шахтер, который обеспечил себе прямую путевку в ЛЧ, дарит нам еще 4 очка, сообщает официальный сайт УАФ.

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Десна и Заря начнут свой путь позже. В целом мы получили 7 очков, что при 5 участниках в еврокубках дает Украине 1,4 балла.

Наша ассоциация занимает 12 место, отставание от Австрии составляет 1,925 балла (10 очков), от Турции – 0,5 (2,5). Именно с этими странами мы будем бороться за 10-ю позицию, которая позволяет заявить своего представителя в групповой раунд Лиги чемпионов напрямую (11-е место сможет это сделать только при определенных обстоятельствах).

Заметим, что эта таблица формирует представительство стран на еврокубковый сезон 2022/2023.

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