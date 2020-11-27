Успеха Зари в матче с АЕКом хватило, чтобы еврокубковая неделя украинских клубов не стала катастрофой.

Украина осталась на 12 строчке таблицы коэффициентов УЕФА, но ближайшие "соседи" выступили не лучше.

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Динамо и Шахтер проиграли, поэтому ни одного балла не добавили. Победа Зари над АЕКом дала два пункта, которые делятся на пять начальных представителей страны. В итоге Украина за неделю получила 0,4 балла. Столько же у Турции (13 место) благодаря Сивасспору, поэтому разрыв остался на уровне 0,2 очка. Отставание от Шотландии немного сократилось (с 0,475 до 0,325), поскольку Рейнджерс ограничился ничьей, а Селтик проиграл.

Добавим, что следующий тур еврокубков состоится на следующей неделе. Шахтер будет принимать Реал, Динамо поедет в гости к Ювентусу, а Заря встретится с Лестером.

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