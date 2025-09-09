Украина U-18 сыграла со сверстниками из Дании на товарищеском турнире. Счет и обзор матча на "Футбол 24".

Товарищеский турнир, игра за первое место

Украина U-18 – Дания U-18 – 0:3

Голы: Гаммельгард, 13, Амбак, 57 (пен.), Дарами, 73

Удаление: Костюк, 90+4 (вторая желтая)

Украина уверенно одолела Швецию и возглавляет турнир сборных U-18 – у "сине-желтых" разница голов 8:1

Сегодня, 9 сентября, юношеская сборная Украины U-18 завершила выступления на международном турнире в Швеции. В стартовом матче "сине-желтые" разгромили Норвегию со счетом 6:1, а во втором поединке уверенно одолели хозяев – 2:0. Соперником Украины в решающей встрече стала Дания, которая так же имела в своем активе две победы.

Соперник открыл счет уже на 13-й минуте, реализовав штрафной удар точным выстрелом в левый верхний угол ворот.

Уже во втором тайме Ткаченко сбил в штрафной площадке соперника при выходе один на один. Арбитр назначил пенальти, а Амбак уверенно реализовал приговор, отправив мяч в противоположный от голкипера угол ворот. А уже на 72-й минуте Дания сделала счет разгромным, когда Дарами получил великолепную передачу и переиграл нашего голкипера. Этот результат стал окончательным, поскольку до конца матча ни одна из команд не смогла открыть счет, а "сине-желтые" еще и остались вдесятером в компенсированное время. Украина завершает турнир на втором месте!

Украина U-19 проиграла сверстникам из Нидерландов – звезда чемпионата Италии приложился к единственному мячу "сине-желтых"