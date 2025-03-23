Сборная Украины в рамках решающего матча за дивизион А Лиги наций потерпела поражение от Бельгии (0:3). Отчет читайте на "Футбол 24".

Сергей Ребров соединил новую схему с победной моделью

Перед матчем было много разговоров о прессинге и стиле игры сборной. Одна часть фанов и экспертов желала продолжения эффективной модели 4-3-3 с тем набором футболистов и ролей на поле, который был после 62-й минуты в Мурсии. Другая требовала 5-4-1 с игрой на результат. Сергей Ребров пошел на определенный компромисс.

Украина вышла у Генка со схемой 5-4-1, причем на острие атаки оказался Ванат. Сваток занял позицию третьего центрбека, а Зинченко остался на правом фланге обороны. Калюжный появился в основе несмотря на усталость, однако рядом с ним расположился Ярмолюк. Гуцуляк вышел, но справа – очевидно, для помощи Зинченко. Судаков же остался левым вингером, хотя этот эксперимент провалился в первой встрече.

Руди Гарсия не мог рассчитывать на дисквалифицированного Тилеманса, поэтому вместо него в центре выпустили Раскина. На левый фланг атаки бросили Доку, а Троссар сместился на противоположный фланг. Кастань, который отбыл дисквал, вышел на левый фланг обороны.

Украина сидела в "автобусе" весь первый тайм. Сваток сдержал Лукаку

К сожалению, сборная Украины почти ничего не показала в атаке, да и контратак практически не было. Вспоминается только контрвыпад, который разогнал Ярмолюк, шикарно протащив мяч метров на 50 – в итоге Егор заработал желтую для Раскина уже на 5-й минуте. Правда, перед этим хавбек Брентфорда мог привезти пенальти за фол против Ванакена (повезло, что арбитры проморгали его удар в живот).

Также была неплохая контра, которую разгонял и запорол Судаков (отдал неточный пас Ванату). В конце концов, был и проход Калюжного правым флангом, который завершился чередой поперечных пасов с дальним ударом Зинченко – получилось неточно. Вот и вся острота. В целом же наша команда провела всего 5 касаний в штрафной, а точность передач сборной Украины держалась на уровне 66%.

Так произошло из-за ультраоборонительного стиля игры. Это если говорить дипломатично – фактически же "сине-желтые" играли на отбой. Высокого прессинга со стороны подопечных Сергея Реброва не было. Украина сидела в низких позициях и защищалась, а большинство попыток выйти в атаку завершалась быстрой потерей мяча (вследствие выноса или потери). Показатель нашего владения упал до 24%.

Бельгия наращивала давление, особенно большое внимание уделяя флангу Зинченко. Там хозяева формировали треугольники с Кастаном, Де Брюйне и Доку. Они заплетали комбинации с врываниями за спину Александру и Забарному – впрочем, защитники все подчищали. "Красным дьяволам" не хватало пространства и динамики.

Справа такую же историю пытались делать Троссар, Менье и Ванакен, но они выжали только один момент с забросом под выход Мень один на один. Лунин парировал его удар, однако там был явный офсайд. Кроме этого эпизода, в актив Бельгии можно занести только удар Де Брюйне с дистанции над дальней девяткой и его же попытку забить "сухим листом" с углового – Лунин не спал.

Зато Лукаку был нейтрализован Сватком. Александр не отступал от Ромелу, поддерживая постоянный тактильный контакт, не позволяя развернуться и активно мешая принимать мяч. Уже в середине первого тайма Лукаку так накипело, что тот едва не устроил драку с экс-днепрянином.

Впрочем, Сваток круто проявил себя и в роли страхователя Забарного и Зинченко. В частности, в одном из эпизодов он накрыл Доку, не дав ему выйти один на один и пробить с близкого расстояния. Выход Саши оправдал себя на 120%.

Второй тайм – еще больше давления от Бельгии. Сергей Ребров снова затянул с заменами

Первый тайм Украина сыграла "на ноль", однако никаких выводов сделано не было. После перерыва "сине-желтые" вышли, чтобы продолжать отсиживаться в "автобусе" в надежде, что этот матч когда-то завершится. А вот Бельгия провела определенную работу над ошибками – в первые 16 минут второго тайма они вели по ударам со счетом 7:0. Хозяева за это время провели столько же ударов, сколько за первые 45 минут.

Количество закономерно начало перерастать в качество. Так, уже на 51-й минуте Украина могла пропускать вследствие прострела Доку – Ванакен замкнул, однако Лунин парировал. На 62-й же Лукаку мог замыкать скидку после подачи с углового, но перед пустыми воротами Ром разминулся с воротами.

Украина огрызнулась атакой с кроссом в центр штрафной, где должен был замыкать Судаков, однако Георгий не дотянулся до мяча. Вскоре после этого у нашей команды сломался Миколенко – и только сейчас Сергей Ребров решился провести замены. На 68-й минуте вместо Виталия вышел Михайличенко, Цыганков заменил Гуцуляка, а Ванат уступил место Довбыку.

Руди Гарсия, в свою очередь, снял с пробега Троссара и Менье, бросив в бой Салемакерса и Де Кейпера. Этот ход сработал уже на 70-й минуте – защитник получил передачу на ход от Доку, оказался перед Луниным и уверенно пробил в дальний угол. 1:0!

Нашу сборную заметно качнуло. Уже на 74-й забивать должен был Ванакен, который завершал навес от Де Кейпера. Лунин спас Украину, но на 76-й вынужден был вынимать мяч из сетки. Де Брюйне выполнил подачу на дальний край штрафной, а Лукаку отклеился от защитников и пробил в падении – 2:0. Счет по сумме двух матчей сравнялся.

Украина огрызнулась, но потерпела катастрофу

Пропустив гол, "сине-желтые" провели короткий отрезок активности на чужой половине, едва не сравняв счет. Героем мог стать Довбик, который замыкал навес Михайличенко – Артем пробивал головой в дальний угол, однако Селс спас Бельгию.

Впрочем, довольно быстро Бельгия вернула контроль над игрой. На 79-й минуте Лунин спас нас от замыкания Лукаку, перехватив скидку от Де Брюйне, а на 83-й Салемакерс стрелял над перекладиной. На 86-й же все завершилось: Лукаку принял пас по правому флангу, оторвался от Сватка и с правого края штрафной площадки прошил Лунина – 3:0.

По сумме двух матчей Бельгия вышла вперед. 4:3. Украина снова повторила катастрофу 2013 года с матча против Франции. Следующий сезон Лиги наций "сине-желтые" проведут в Дивизионе В.