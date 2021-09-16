Парад ничейных результатов откинул "сине-желтых" назад в списке национальных команд.

После сентябрьского сбора Украина потеряла 2 позиции в рейтинге ФИФА и опустилась на 27-ю строчку, сообщает официальный сайт организации.

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Во время последних матчей команда Александра Петракова поделила очки с Казахстаном (2:2) и Францией в рамках отбора к ЧМ-2022, а также расписала ничью в спаринге против чехов (1:1).

Для сравнения, соперники национальной команды Украины в рамках квалификации на Мундиаль расположились на следующих позициях: Франция – 4, Финляндия – 55, Босния и Герцеговина – 57, Казахстан – 120.

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