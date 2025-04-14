Согласно итогам сезона 2023/24, Украина не получит прямого представителя в основной стадии Лиги чемпионов, а уже в сезоне 2025/26 будет иметь лишь одного представителя в турнире – чемпиона, который будет стартовать со второго раунда квалификации.

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Украина сохраняла шанс получить дополнительную путевку в основной раунд для следующего сезона, однако для этого нужно было выполнить три условия: чемпионство Шахтера, победа в Лиге чемпионов клуба, что гарантирует место через национальный чемпионат, и первое место в таблице коэффициентов среди ассоциаций с 11-55 мест, сообщает Суспільне Спорт.

Греческий Олимпиакос, опередив Шахтер в коэффициентах, получил прямую путевку, а для того, чтобы ее получить, ему было достаточно, чтобы обладатель Лиги чемпионов попал в турнир через национальное первенство.

Теперь Шахтер имеет шанс на попадание в основной раунд Лиги Европы, если финиширует на втором месте в УПЛ или станет обладателем Кубка Украины.

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