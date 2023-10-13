Защитник сборной Украины Сергей Кривцов в октябре за национальную команду не сыграет.

На пресс-конференции перед встречей с Северной Македонией Сергей Ребров рассказал, что Кривцов не сыграет в этом матче из-за травмы, полученной еще в США. Однако информация оказалась неполной.

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После вечерней тренировки стало очевидно, что опытный защитник также не сможет сыграть с Мальтой, сообщает пресс-служба УАФ. Кривцов покинет расположение национальной команды после поединка с северомакедонцами.

Напомним, сборная Украины 14 октября сыграет против Северной Македонии, а 17 октября встретится с Мальтой. Оба поединка пройдут в рамках квалификации на чемпионат Европы 2024 года.

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