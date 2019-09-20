Украина потеряла одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА

Последние выступления украинских клубов в еврокубках не слишком положительно повлияли на рейтинг УЕФА.

По итогам прошедшей недели Украина не смогла удержать 9-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА и опустилась на 10-е место.

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Неубедительными выступлениями наших команд в европейских турнирах воспользовалась нидерландцы, которые опередили Украину и забрали 9-ю строчку себе. Сейчас суммарный балл Украины составляет – 31,100, Нидерланды – 31,350. Продолжает возглавлять таблицу Испания, в активе которой 87,712 баллов.

Напомним, в текущем сезоне на евроарене представляют три команды – Шахтер (ЛЧ), Динамо (ЛЕ), Александрия (ЛЕ). В стартовых поединках группового этапа "горняки" и подопечные Шарана уступили Манчестер Сити и Вольфсбургу соответственно. Динамо минимально обыграло Мальме.

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