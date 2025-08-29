Вчера, 28 августа, завершились квалификационные раунды еврокубков сезона 2025/26, и украинские клубы подвели итоги своих выступлений в этих этапах.

По итогам матчей на европейской арене украинские команды набрали 2,750 рейтинговых баллов в таблице УЕФА. Однако из-за результатов соперников это не позволило сохранить позиции, и Украина опустилась на одну строчку в европейском рейтинге.

Судаков не отправился в Украину вместе с Шахтером после матча Лиги конференций, – источник

Шахтер одолел Серветт в решающем раунде квалификации и пробился в основной раунд Лиги конференций, тогда как Динамо проиграло Маккаби Тель-Авив в Лиге Европы и также оказалось в том же турнире. Обе команды теперь готовятся к групповым матчам, где будут соревноваться за выход в плей-офф турнира.

В то же время Александрия и Полесье не смогли преодолеть квалификационный этап и завершили еврокубковый сезон.

Согласно регламенту, итоговое место в таблице коэффициентов УЕФА после завершения сезона 2025/26 определит количество клубов, которые будут представлять Украину в еврокубках сезона 2026/27, а также этапы, с которых они начнут борьбу.

Динамо победило Маккаби Тель-Авив, но вылетело из Лиги Европы – с Шапаренко случился курьезный момент