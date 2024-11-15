Форвард Динамо и сборной Украины Владислав Ванат не сможет помочь национальной команде в матче против Грузии.

Владислав Ванат пропустит ближайший матч национальной сборной Украины по состоянию здоровья. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции.

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Наставник отметил, что форвард Динамо еще восстанавливается после микротравмы и не сможет помочь команде в ближайшей встрече. Также под вопросом участие Артема Довбика. При таком стечении обстоятельств Сергей Ребров сможет рассчитывать только на Романа Яремчука, который в последнее время имел недостаточно игровой практики в клубе.

Напомним, что матч между сборными Грузии и Украины запланирован на 16 ноября в Батуми. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

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