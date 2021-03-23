Сборная Украины сегодня, 23 марта, провела утреннюю предигровую тренировку накануне выездной встречи с чемпионами мира. Уже в 16:00 подопечные Шевченко отправятся из Борисполя в столицу Франции, где завтра проведут первый матч отбора к чемпионату мира 2022 года.

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К сожалению, "сине-желтым" в важном поединке не поможет форвард СК Днепр-1 Артем Довбик, сообщает официальный сайт УАФ. Причина – требования французского законодательства на время пандемии COVID-19. Для того, чтобы член спортивной делегации получил разрешение на въезд в страну, не отбывая 10-дневный карантин, французы требуют представления документов заранее. Как известно, Артем был довызван в сборную лишь два дня назад. Соответственно, этого времени для органов здравоохранения Франции мало.

Довбик будет тренироваться в Киеве индивидуально, а после возвращении национальной команде присоединится к остальным – тренерский штаб рассчитывает на форварда в двух домашних поединках: против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).

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