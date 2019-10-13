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Украина – Португалия: где смотреть матч отбора к Евро-2020

19:37 15 Читати українською
Украина – Португалия: где смотреть матч отбора к Евро-2020
Украина – Португалия: где смотреть матч 14 октября 2019

Сборная Украины примет Португалию в 8-м туре квалификации чемпионата Европы-2020. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Украина – Португалия состоится 14 октября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало поединка квалификации к Евро-2020 – в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Португалия: прогноз на матч отбора Евро-2020

Матч Украина – Португалия онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканалах "Футбол 1" и ТРК Украина, начиная с 21:35. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в выездном поединке против Португалии, который состоялся 22 марта в Лиссабоне, соперники голов не забивали – матч завершился нулевой ничьей.

К слову, после 6-ти сыгранных матчей Украина лидирует в группе B, набрав 16 очков. В активе Португалии 11 зачетных пунктов в 5-ти поединках. Третье место у Сербии – 7 очков в 5-ти матчах.

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