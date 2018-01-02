Украина U-19 – Португалия U-19: анонс матча 1/2 финала Евро-2018

Сборная Украины U-19 в одном шаге от выхода в финал юниорского Евро-2018. Анонс матча против сборной Португалии U-19 читайте на Футбол 24.

Украина U-19 – Португалия U-19

26 июля, 15:00, Хиэталахти, "Вааса"

Главный арбитр: Мануель Щюттенгрубер (Австрия)

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Евро-2018 уже можно считать триумфальным для сборной Украины U-19, ведь подопечные Александра Петракова выиграли группу, вышли в полуфинал Евро и финальную часть ЧМ-2019 U-20. На своём пути они уверенно переиграли бывшего чемпиона, расписали ничью с действующим, а также разбили сборную, которую Украина ни разу в истории не побеждала – Францию, Англию и Турцию соответственно. Особенно крутой была победа над французами (1:2), ведь в следующих двух матчах "Ле Бле" забили в ворота соперников по пять безответных мячей.

Сборная Украины U-19 подходит к матчу Евро-2018 против Португалии U-19 в прекрасной форме

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В полуфинале Украину ждёт грозный соперник. Сборная Португалии U-19 – суперопытная команда, основа которой выиграла Евро-2016 U-17 и завоевала серебро Евро-2017 U-19. Кроме того, четверо футболистов из заявки сборной Португалии выступали на ЧМ-2017 U-20, став четвертьфиналистами. На нынешнем Евро "европейские бразильцы" также выглядели прилично: они переиграли крепкую Норвегию и Финляндию, а Италией проиграли со счетом 2:3 – при том, что с 9-й минуты играли в меньшинстве. Словом, команда очень серьёзная – но других в полуфиналах ждать не приходится.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Данный матч будет только вторым в истории противостояния сборных Украины и Португалии U-19. До этого команды встречались лишь раз – в 2012 году Португалия разгромила Украину со счетом 0:3.

2. Сборная Украины U-19 – наименее результативная команда среди полуфиналистов Евро-2018 (4 гола), однако и пропустила она меньше всего – 2 гола (только Франция имеет такой же показатель).

3. Самый дорогой полевой футболист сборной Португалии U-19 по данным Transfermarkt – нападающий Браги Тринкао – в 5 раз дороже самого дорогого футболиста сборной Украины U-19 – атакующего хавбека Николая Мусолитина. Дороже Тринкао является лишь голкипер Кошта – 2 млн евро.

4. Нападающий сборной Португалии Жозе Гомеш стал лучшим бомбардиром победного для своей команды Евро-2016 U-17 – 7 голов.

4. Нападающий сборной Украины U-19 и СК Днепр-1 Владислав Супряга в ноябрьском матче с Горностаевском Миром сделал рывок со скоростью 35,8 км/ч – это быстрее, чем рекорд АПЛ, который принадлежит игроку Манчестер Сити Лерою Сане (35,48 км/ч).

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Кадровая ситуация

Обе сборные подходят к полуфинальному матчу Евро-2018 U-19 в полной боевой готовности – ни травмированных, ни дисквалифицированных, ни отсутствующих по другим причинам игроков нету. За три дня, которые команды имели на подготовку, вполне можно было восстановиться физически – хотя сборной Украины в этом компоненте труднее, ведь у нас слабый внутренний чемпионат с меньшими конкуренцией и нагрузками. Именно на усталость футболистов постоянно жалуется главный тренер сборной Украины U-19 Александр Петраков – но найти силы на один матч всегда можно.

На счету Сергея Булецы – 2 гола сборной Украины U-19

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Вряд ли наставники удивят стартовыми составами – на поле выйдут сильнейшие. Связка Булеца-Цитаишвили, на счету которой три из четырех голов сборной Украины U-19 на Евро-2018, будет поддержана скоростным Супрягой на острие атаки и Корниенко с Коноплёй на флангах. У сборной Португалии место в старте найдут форварды Тринкао и Гомеш, а в опорной зоне будет подчищать хавбек Бенфики стоимостью в миллион евро – Флорентино. За продвижение мяча вперед будут отвечать полузащитник Вест Хэма Домингес Кина и атакующий хавбек Спортинга Мигель Луиш.

Ориентировочные составы на матч Украина U-19 – Португалия U-19

Украина U-19: Кучерук, Миколенко, Бондарь, Попов, Корниенко, Хахлев, Дрышлюк, Конопля, Булеца, Цитаишвили, Супряга

Португалия U-19: Гомеш, Винагре, Р. Корейя, Кейруш, Т. Корейя, Флорентино, Кина, Луиш, Хота, Тринкао, Гомеш

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Сборная Украины U-19 прекрасно провела Евро-2018, сыграв на уровне топ-коллективов турнира и выполнив задачу выхода на ЧМ-2019 U-20. Во время матчей в группе команда Александра Петракова демонстрировала характер, отыгравшись в матче с Англией и выдержав её высокий темп игры. Еще более классное качество – умение дожать соперника – украинцы продемонстрировали в игре с Францией, которая была в четырех минутах от отскока. Демонстрация подобных достоинств на фоне действующих и бывших чемпионов Европы является признаком высокого класса команды.

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Проблема в том, что у португальцев класс будет повыше. Против нас играет топ-сборная, которая привыкла или выигрывать крупные турниры, или брать серебро. Главное преимущество сборной Португалии U-19 кроется в физической выносливости – они могут выдавать мощные матчи против топ-команд даже вдесятером, что и показала игра с Италией. Украина также выдерживала большие нагрузки, однако, по словам Александра Петракова, подобные матчи наши ребята играют только раз в год. Уже во втором тайме игры против Англии было заметно, что Украина подсела физически – но соперник нас тогда откровенно простил.

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Очень хочется верить в победу Украины и новый финал Евро, но португальцы объективно превосходят по всем компонентам – классу, опыту, физике. На бумаге именно они выглядят победителями полуфинала – но на футбольном поле возможны любые варианты.

Михаил Юхименко, Футбол 24