Украина попытается побороться за место СК Днепр-1 в еврокубках, сообщает "ТаТоТаке".

"Получить бабки и по-тихому закрыть лавочку": известный инсайдер пролил свет на ситуацию в СК Днепр-1

Команда Юрия Максимова по итогам сезона заняла в турнирной таблице УПЛ четвертое место и завоевала право представлять наше государство в Лиге конференций (согласно жребию ее соперником во 2-м квалификационном раунде будет венгерская Академия Пушкаша). В случае исчезновения днепровской команды с футбольной карты функционеры попытаются выбить разрешение на участие в еврокубках для Руха, который финишировал шестым.

"Прецедентов такой замены после жеребьевки пока что не было. Но впереди консультации с УЕФА – возможно, они войдут в положение Украины, учитывая ситуацию в нашей стране", – заявили в комментарии представители УПЛ.

"Шансов, что нам позволят играть, мало. Но возможно, учтут, что у нас идет война. Какие обстоятельства считать форс-мажорными, если не эти?", – добавили во львовском клубе.

К слову, все эти расклады актуальны только в случае отказа СК Днепр-1 от участия в турнирах следующего сезона. Сейчас представители днепровского клуба избегают объяснений, прикрываясь пребыванием в отпуске.

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