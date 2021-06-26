Сборная Украины установила интересное достижение в плей-офф Евро-2020, даже не выходя на поле.

Средний возраст сборной Украины составляет 26,5 лет, что позволило подопечным Шевченко попасть в тройку самых молодых участников плей-офф Евро-2020, сообщает Transfermarkt.

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Первые две ступени заняли представители Великобритании. Самой молодой командой турнира являются Англия со средним возрастом 25,3 года. Немного старше сборная Уэльса, которая уже вылетела из Евро-2020 – 25,6 лет. Добавим, что наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко является самым молодым тренером среди участников плей-офф чемпионата Европы.

К слову, сборная Украины сыграет свой матч в рамках 1/8 финала Евро-2020 со Швецией 29 июня, начало встречи в 22:00.

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