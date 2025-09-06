Вингеры Дезире Дуэ и Усман Дембеле получили травмы против сборной Украины в матче за Францию и покинули расположение национальной команды. Главный тренер "Ле бле" решил вызвать им на замену вингера Аль-Насра Кингсли Комана, который этим летом перебрался в Саудовскую Аравию из Баварии.

Дембеле выбыл на длительный срок после матча с Украиной и пропустит принципиальную битву в ЛЧ

9 сентября сборной Франции предстоит сыграть домашний матч с Исландией в рамках отбора к ЧМ-2026. Напомним, команда Дешама обыграла сборную Украины со счетом 2:0, но сам тренер после этой игры был раскритикован за то, что выпустил на поле не совсем готового Дембеле.

