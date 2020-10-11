Украина помогла Германии прервать длительную безвыигрышную серию в Лиге наций
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Подопечные Йоахима Лева одержали первую победу за последние 11 месяцев.
завершено
Маттиас Гинтер 20’
Леон Горецка 49’
20’ Маттиас Гинтер
49’ Леон Горецка
Сборная Германии победила подопечных Андрея Шевченко (2:1) в третьем раунде Лиги наций.
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Таким образом Бундестим прервал свою безвыигрышную серию в ЛН, которая насчитывала 7 поединков, сообщает OptaFranz. В текущем розыгрыше ЛН Германия расписали ничью с Испанией и Швейцарией с одинаковым счетом 1:1.
После трех туров Украина занимает третье место в своей группе, опережая швейцарцев.
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