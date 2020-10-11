Сборная Германии победила подопечных Андрея Шевченко (2:1) в третьем раунде Лиги наций.

Украина – Германия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Таким образом Бундестим прервал свою безвыигрышную серию в ЛН, которая насчитывала 7 поединков, сообщает OptaFranz. В текущем розыгрыше ЛН Германия расписали ничью с Испанией и Швейцарией с одинаковым счетом 1:1.

После трех туров Украина занимает третье место в своей группе, опережая швейцарцев.

Украина – Германия, Лига наций: исторический результат – трагедия героя и упущенный шанс наказать кризисного гранда