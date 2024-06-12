Сборная Украины завершила активную подготовку к Евро-2024. В преддверии турнира команда Сергея Реброва провела 3 контрольных матча – с Германией (0:0), Польшей (1:3) и Молдовой (4:0). В ближайшие дни команда отправится в Германию, где уже 17 июня сыграет с Румынией в рамках первого тура группового этапа Евро. Двумя другими соперниками сборной Украины станут Словакия и Бельгия – эти встречи запланированы на 21 и 26 июня соответственно.

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Эти матчи будут сыграны в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте. Для комфортного передвижения УАФ перегнала в Германию автобус, который станет основным транспортным средством сборной Украины во время чемпионата Европы. Фото автобуса на своей страничке в Facebook опубликовала херсонская областная ассоциация футбола.