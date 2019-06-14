Украина поднялась на 3 позиции в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Сборная Украины занимает 24 позицию.

Украина вошла в топ-25 рейтинга ФИФА. В обновленном рейтинге, опубликованном 14 июня, "сине-желтые" набрали 1513 очков и занимают 24 место, информирует официальный сайт Организации.

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По сравнению с предыдущим рейтингом, Украина поднялась сразу на 3 ступеньки. Такой подъем команде Андрея Шевченко обеспечили победы над Сербией и Люксембургом в отборе на Евро-2020.

На верхушке рейтинга без изменений – лидирует Бельгия, далее следуют Франция и Бразилия. Соперники Украины в отборе на Евро-2020 занимают следующие позиции:

Португалия – 5

Сербия – 34

Люксембург – 90

Литва – 132.

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