Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил футболистов сборной Украины за победу над Кипром в товарищеском матче.

"Друзья! Когда форма добавляет духа и воли к победе! Вчера впервые в новой форме, которая уже вызвала большой резонанс, сборная Украины вышла на товарищеский матч со сборной Кипра.

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И блестяще победила со счетом 4:0. Поздравляю и благодарю наших футболистов! Украина победит! В широком смысле! Слава Украине!" – написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 6 июня состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", что спровоцировало лавину критики со стороны России, в частности, из-за надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также контуров границ Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. По мнению представителей страны-агрессора, наша форма "выражает политическую позицию".

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