Матч с командой Шевченко оказался для испанцев интереснее, чем поединок с немцами.

Поединок 2-го тура Лиги наций между Испанией и Украиной вызвал больший резонанс у поклонников футбола, чем стартовый матч "красной фурии" против немцев.

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В общей сложности поединок против команды Шевченко, который транслировал канал La 1, в Испании посмотрело почти 8 млн зрителей. Трансляция достигла доли в 22,3%, она стала лидером "прайм-тайма" (17,1%), а во время "золотой минуты", которую зафиксировали в 22:20, игру смотрело одновременно 3 689 000 зрителей (23,6 %). Для сравнения, встречу между Испанией и Германией посмотрело на пол миллиона зрителей меньше.

Напомним, в первом матче Лиги наций испанцы расписали ничью боевую ничью с подопечными Йоахима Лева (1:1), а во втором – уничтожили украинцев (4:0).

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