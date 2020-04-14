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Украина победила Польшу в FIFA20: феерический Коноплянка и неубедительный Зинченко

20:50 110 Читати українською
Украина победила Польшу в FIFA20: феерический Коноплянка и неубедительный Зинченко
Коноплянка и Зинченко победили поляков

Сборная Украины обыграла поляков в киберпротивостоянии в рамках в FIFA20. Нас представляли Евгений Коноплянка и Александр Зинченко.

Первым в бой вступил Коноплянка, который разобрался с представителем Лидса Матеушем Клихом. Результат был сделан в первом тайме, когда виртуальная сборная Украины провела три безответных мяча. После перерыва Коно забил еще дважды, а затем немного расслабился – соперник отличился два раза подряд. 5:2 – красивая победа в первой игре.

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Зинченко начал с двух пропущенных голов против защитника московского Локомотива Мацея Рыбуса. Потом "сине-желтые" отыграли один мяч, но поляки мгновенно ответили – 1:3 после стартовых 45-ти минут. Во второй половине игры Зина сыграл лучше, уступив с приемлемым для нас счетом 3:4. По сумме двух матчей Украина оказалась сильнее – 8: 6.

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Главное Украина Украина Сборная Украины Мацей Рыбусь Мацей Рыбусь Матеуш Кліх Матеуш Кліх Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Польша Польша Александр Зинченко Александр Зинченко Киберспорт
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