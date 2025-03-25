Товарищеский матч 25 марта 2025 года

Польша U-21 – Украина U-21 – 3:2

Голы: Влодарчик, 49, Форнальчик, 78, Шимчак, 89 – Вьюнник, 19, 67

Украина U-21: Ермаков – Крупский (Крушинский, 60), Салюк, Михавко (Козик, 87), Вивчаренко – Яцик (Царенко, 72), Бражко, Рубчинский – Великан (Хлань, 46), Вьюнник, Брагару

Александр Яцык, арендованный Зарей у Динамо, стал автором первых трех ударов в матче. Сперва дважды пристрелялся издали, впоследствии выиграл воздух на подаче углового. Такие ощутимые вайбы Бражка. Гол пришел после заброса Вивчаренко со своей половины. Вьюнник, которому хорошо известен польский футбол, как-то уж слишком легко выиграл позицию, а затем покатил мимо голкипера. Удар едва ли не точная копия победного гола Дмитрия Годи в матче Норвегия – Украина U-20, который случился сегодня.

Украина – Польша: онлайн-трансляция товарищеского матча сборной U-21 (видео)

Бражко пытался перехватить, мяч отскочил к сопернику. Первый действительно грозный момент Польши на 27 минуте – Ермаков безупречно сыграл на линии, парировав сильный удар под перекладину. Кошачья инвазия у нас на поле. Рыжего вывели за пределы, но он снова себе примостился на боковой линии. Ассистент арбитра может отдохнуть – за офсайдами здесь есть кому присмотреть. Подачи поляков причиняют боль. Не столько угрозой воротам, сколько травмами. Вьюннику досталось по лицу, Крупский и Михавко в одном эпизоде получили повреждения. Защитник Динамо с болью хватается за колено – свой же голкипер на него навалился в падении.

Крупский запрессинговал и не стал оставлять мяч в ауте, пробросив вперед по правому флангу. Далее Великан прострелил, Брагару пробил в стойку, после чего снаряд прокатился по линии ворот. Как же красиво здесь все было. Крупский демонстрирует роскошное видение поля. Брагару сделал рывочек в штрафную, мгновенная диагональ с центра поля ему летит. Защитник выбил, но Вьюнник подбирает и сразу бьет. Красиво, хоть и не точно. Брагару нежно катит в разрез. Яцику немного скорости не хватило, чтобы выйти на прекрасный момент.

Бражко на своей половине буквально вгрызается в соперника и мгновенно отдает вперед. Вьюнник на скоростном дриблинге прошел последнее препятствие и был близок к дублю. Тут же поляки проникают в нашу штрафную, но все комбинации довели только до попытки с острого угла. Рубчинский как же элегантно на паузе прокатил соперника и начал атаку, в которой Крупский нацеленно подал, а Вьюнник пробил головой. Продолжилось все угловым. Бражко забил классным навесным ударом, но перед тем Салюк в другой зоне зачем-то влетел в соперника, поэтому судьи отменили.

Пожар в конце первого тайма. Яцык плохо выносит, против быстрой комбинации никто не успевает защититься. Вивчаренко обыгрывают на 10 метрах, и лишь Ермаков блестящим прыжком спасает. Начинается вторая половина с очередной быстрой атаки поляков в касание. Точности не хватает, но какими-то интересными и сложными выглядят их комбинации. Ну, а гол Шимона Влодарчика из Салернитаны пришел благодаря самоуверенности Бражка. Начал капитан молодежки финтить под прессингом двух соперников и легко отдал мяч. Дальше уже было делом техники. Еще одна острая возможность, Ермаков переводит на угловой.

Снова и снова без проблем заходят в штрафную украинцев бело-красные. Даже слишком легко. Бражко на газоне. Пока динамовец выводил мяч вперед, сзади подкрался оппонент и скосил. Однако Владимир, как и Михавко в первом тайме, продолжает игру после болевого шока. Еще один сейв Ермакова. Хорошо и что немало ударов не летят в створ. Украину настолько зажимают в своих владениях, что это напоминает недавний выездной матч главной команды против Бельгии.

И очень вовремя забиваем, реализуя редкий момент. Михавко греет головой на перехвате. Крушинский, который заменил Крупского, переводит еще вперед на Яцика, тот катит в разрез. Вьюнник разобрался, как хищник. Крушинский снова выжигает в центре поля, а Яцик поймал кураж на правом фланге, накрутив защитника, но прострел прервали. Михавко зря выбил после свистка – это желтая даже в спарринге. Яцик почувствовал дискомфорт в ноге на 71 минуте. Вышел Царенко.

Опять прорезают подачи нашу оборону, Ермаков не очень убедительно парирует удар перед собой, хорошо, что добивание не получается. Салюк поскользнулся в простой ситуации, поляки молниеносно наказали за второй привоз. С одной стороны соперник создает больше голевых моментов, с другой забивает исключительно после ужасных ошибок нашей молодежки. Нога Вивчаренко также поехала, подача с правого фланга на дальнюю стойку – каркас ворот за нас.

Царенко тащит мяч вперед, первый удар заблокировали, но другой наш легионер из польской Экстраклясы стреляет с еще более близкого расстояния – голкипер тянет ногой. Михавка оттер Шмычак, Тарас только и успел что упасть и накричать на судью. Все чисто было, но поляки не довели переходную атаку даже до удара. Царенко очень нравится на последних минутах. Цепляется за выносы Ермакова, начинает атаки, технично раздает пасы в финальной трети. Нагружаем штрафную соперника теперь и мы. Подача и выстрелы, соперник держит удар.

Еще и на встречных курсах пошла игра. Огонь, а не товарищеский матч. Салюк еще раз привозит. Не поладил защитник Металлиста 1925 с голкипером. Шимчак прошмыгнул мимо Ермакова и покатил в пустые ворота. Вот так и где-то заслуженно (по количеству острых ударов из 20-метровой зоны), и совершенно случайно (все 3 гола – следствие подарков от Бражко и Салюка) Украина уступает впервые за 4 товарищеских матча. Команда Унаи Мельгосы прерывает ничейную серию, что преследовала в спаррингах против Португалии, Италии и Словении.

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