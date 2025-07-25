Украина вернула 27-е место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Россию. Меньше месяца назад россияне обошли украинцев благодаря техническим баллам, которые им начисляли предыдущие три года, несмотря на отсутствие клубов в еврокубках.

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Сейчас Россия еще не получила условные 4.333 балла за текущий сезон – именно столько ей автоматически добавляли в последних кампаниях. Это был самый низкий показатель страны перед полномасштабным вторжением в 2022-м.

Зато Украина уже набрала 0.875 балла – 3,5 очка, добыты благодаря двум победам Шахтера, одной победе Динамо и ничьей дончан. Результат поделен на четыре клуба, которые представляют страну в евросезоне. В общем у Украины теперь 18.475 балла, тогда как у России – 18.299.

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