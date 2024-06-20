"Сине-желтые" узнали свое расположение среди всех сборных мира. ФИФА объявила рейтинг сборных в 2024 году.

Команда Сергея Реброва в июне провела четыре матча. Сборная Украины сыграла в трех товарищеских матчах – против Германии (0: 0), Польши (1: 3) и Молдовы (4: 0). А также “сине-желтые” стартовали на Евро-2024 с поражения от Румынии (0:3).

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ФИФА на своем официальном сайте обновила рейтинг сборных. Украина опустилась на две ступеньки, пропустив вперед Корею и Австралию. "Сине-желтые" находятся теперь на 24-м месте.

В топ-10 произошли лишь два изменения – Хорватия опередила Италию, а Бразилия обошла Англию. Возглавляет рейтинг Аргентина, на втором месте Франция, а Бельгия, с которой украинцам играть на Евро-2024, расположилась на третьей строчке.

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