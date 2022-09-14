Очередная неожиданность от Шахтера в Лиге чемпионов сделала приятный подарок для всего украинского футбола.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "горняки" сенсационно обыграли РБ Лейпциг. Сегодня подопечные Игора Йовичевича доказали, что это был не случайный успех, расписав ничью в номинально домашнем матче с Селтиком (1:1).

Шахтер – Селтик – 1:1 – видео голов и обзор матча

Таким образом Шахтер добавил еще один балл в клубный рейтинг Украины. В таблице коэффициентов наше достижение увеличилось на 0,2 балла, ведь все очки нужно делить на 5 клубов. Однако даже уже этот скромный результат позволил ассоциации продвинуться вперед.

Теперь рейтинг Украины составляет 26,300, что позволило подняться на 15-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Отметим, что опередить удалось страну-агрессора. Поскольку оккупанты закономерно больше не играют в еврокубках, то и догнать нас они не смогут.

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