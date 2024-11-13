Евро-2025. Первый квалификационный этап, 1 тур

Украина U-19 – Казахстан U-19 – 1:2

Голы: Пономаренко, 61 (пен.) – Агиманов, 9, 35

Украина: В.Суркис – Коробов, Шершень, Захарченко, Дикий (Дегтярь, 46) – Ищенко (Бауманн, 83), Цуканов, Осипенко (Лень, 64), К.Шевченко (Пшеничнюк, 75), Гусол – Пономаренко (Ломага, 83)

Очень слабый первый тайм. Потенциальный новичок из Манчестер Юнайтед Зах Бауманн остался на скамейке запасных. Сын Андрея Шевченко, который недавно праздновал 18-летие вышел в стартовом составе. Кристиан был не очень заметен на правом фланге атаки. А вот Казахстан начал очень динамично. Правый защитник молодежки Динамо Максим Коробов подарил мяч сопернику, когда снаряд срезался с ноги, но и партнеры подвели. Очень легко соперник продрался через центр, упал в штрафной. Требовали пенальти, однако Тамерлан Агиманов, который имеет большой опыт выступлений в казахской Первой лиге, подхватил мяч и без даже попытки отбора расстрелял ворота Вячеслава Суркиса с нескольких метров.

Украина – Казахстан: составы и онлайн-трансляция матча отбора Евро-2025 (U-19) – Суркис и Шевченко в основе (видео)

Выводов никаких не сделали наши ребята и после этого. Несколько ударов в створ ворот не таили особой угрозы. Соперники же забили гол прямым ударом с углового. Тот же Агиманов эффектно перебросил сына Григория Суркиса. Учитывая, что в нашей группе еще играют Нидерланды и Словения, проигрывать потенциально главному аутсайдеру никак нельзя было. Первый удар команда Дмитрия Михайленко нанесла только на 31 минуте. Динамовец Даниил Ищенко не попал после подачи углового.

Под занавес первой половины украинцы забегали хоть немного активнее. Цуканов даже в створ ворот попал впервые за 43-й, потом еще разочек. А реальный момент случился лишь в компенсированное время. Кристиан Шевченко отборолся на правом фланге, последовала подача оттуда. Пономаренко сбросил на дальнюю штангу, но удар Гусола чудом выгреб с линии ворот голкипер.

После перерыва 16-летний защитник Металлиста Кирилл Дегтярь заменил старшего на 2 года динамовца Дениса Дикого. Украина нормально так прижала соперников к их воротам. Шевченко накручивал по 3-4 защитника, выдавал рулетку Зидана, но несколько заигрывался. Серия ударов в штрафной – людей столько, что мячу просто негде прошмыгнуть. Вратарь Мендигалиев получил желтую карточку за то, что долго не давал пробить Пономаренко пенальти. Сам же пострадавший и реализовал 11-метровый. Форвард Динамо еще и со штрафного попытался переиграть голкипера, не так удалось.

Казахи начали еще откровеннее тянуть время, но и украинцам откровенно не хватало остроты. Коробов еще и желтую получил, на фланге сбив соперника, который вырывался в контратаку. После стандарта было очень горячо в нашей штрафной отбились. Еще крученый удар издали от казахов запомнился, Суркис как будто все контролировал. Захар Бауманн таки дебютировал за Украину, заменив Ищенко на 83 минуте. Цуканов покатил справа, Коробов нацеленно подал, однако форвард Шахтера U-19 Ломага не попал с нескольких метров. Судья компенсировал 6 минут. Наши требовали еще один пенальти, но хорватский арбитр не расщедрился.

Сборная Казахстана U-19 побеждает в официальном матче впервые за 7 лет. В 2017-м также 13 ноября данная команда одолела Уэльс (3:2). Хозяева этого этапа квалификации Нидерланды спокойно одолели в параллельном матче со счетом 2:0 Словению, с которой сыграем 16 ноября в 13:00. Далее выходят по 2 команды из каждой группы и лучшая сборная из тех, кто займет третьи места.