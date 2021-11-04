УАФ в рамках развития женского футбола намерена сразиться за проведение чемпионата Европы 2025 года.

УЕФА получил пять заявок от восьми ассоциаций, сообщает официальный сайт УАФ.

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Совместный запрос поступил от Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Четверо других претендентов – Франция, Польша, Швейцария и Украина. Процедура подачи заявок на проведение финального турнира Евро-2025 была начата в июле 2021 года. Конечный срок тендера – октябрь 2022, а победителя Исполком УЕФА выберет в декабре 2022 года.

Напомним, в 2018 году Украина принимала финал женской Лиги чемпионов – Лион разгромил Вольфсбург на стадионе Динамо имени Лобановского.

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